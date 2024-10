Trump visita McDonald’s, “Kamala non ci ha mai lavorato”

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Donald Trump introduce nella campagna elettorale McDonald’s e si prepara a visitare un locale del fast food a Filadelfia dopo aver ripetutamente accusato Kamala Harris di mentire sulla sua esperienza lavorativa nella catena nella Bay Area quando era studentessa.

“Vado da McDonald’s per lavorare alle patatine fritte”, ha annunciato il magnate, un accanito mangiatore di fast food che nel 2019 si è persino fatto servire alla Casa Bianca da McDonald’s. Alla domanda sul perché della visita, il suo collaboratore Jason Miller ha risposto in questo modo ai giornalisti: “così che un candidato in questa corsa potrebbe aver lavorato effettivamente da McDonald’s”.

Il New York Times intanto ha scovato alcuni testimoni che confermano come Harris abbia servito nella popolare catena 41 anni fa.