I Verdi di Basilea Campagna hanno nominato la consigliera nazionale Maya Graf quale candidata all'unico seggio del Cantone al Consiglio degli Stati.

La 56enne, che gestisce un'azienda di agricoltura biologica a Sissach (BL), tuttavia parteciperà a questa competizione elettorale solo nel caso in cui l'attuale "senatore", il 70enne Claude Janiak (PS), non dovesse candidarsi per una quarta legislatura. La nomina di Graf è avvenuta questa sera per acclamazione a Birsfelden (BL). L'uscita di scena dell'avvocato Janiak è data grossomodo per certa nel cantone, ma il diretto interessato per ora non proferisce parola in merito alle sue intenzioni. A Keystone-ATS il consigliere agli Stati ha detto che non si esprimerà prima del 31 marzo, quando a Basilea Campagna si terranno le elezioni cantonali.

Graf, che in autunno sarà candidata anche alla sua rielezione nella Camera del popolo, ha manifestato da tempo interesse per il Consiglio degli Stati. In un'intervista alla Volksstimme della scorsa settimana, la contadina, di formazione assistente sociale, madre di due figli adulti, ha assicurato che non avrebbe corso contro Janiak, a cui riconosce grandi meriti politici.

