Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 giugno 2018 12.38 08 giugno 2018 - 12:38

Per motivi di sicurezza, durante la visita di papa Francesco a Ginevra, prevista per il 21 di giugno, lo spazio aereo per un perimetro di 18 chilometri sopra la città sarà off-limits per piccoli aerei ed elicotteri.

Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale rispondendo positivamente a una richiesta in tal senso delle autorità cantonali.

Questa misura, indica una nota odierna del Dipartimento federale delle difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), completerà il dispositivo di sicurezza istituito dalle autorità cantonali. Circa lo spazio aereo, il divieto non varrà per i voli commerciali da e per l'aeroporto di Ginevra.

Parallelamente l'esercito rafforzerà il servizio di polizia aerea a salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo svizzero e della sua sicurezza e fornirà appoggio logistico e sanitario alle autorità civili. A tale scopo, il 20 e 21 giugno sarà impiegato un effettivo massimo di 200 militari. Si tratterà di formazioni di professionisti e di militari in ferma continuata.

Neuer Inhalt Horizontal Line