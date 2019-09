Molti pretendenti per le 200 poltrone della camera del popolo.

Come era nelle attese si conferma da record il numero di candidati alle elezioni federali del 20 ottobre: sono 4652 le donne e gli uomini che puntano a sedere al Consiglio Nazionale.

È il numero più elevato di sempre e del 23% superiore a quello del 2015 (erano 3792). La crescita - spiega la Cancelleria federale in un comunicato odierno - è dovuta soprattutto alle candidature femminili: nella gran parte dei cantoni il loro numero è salito a ritmo nettamente più sostenuto di quello dei candidati maschi. Grigioni, Svitto, Sciaffusa, San Gallo, Argovia e Giura fanno però eccezione.

Le donne in lizza sono complessivamente 1875 (erano 1308 quattro anni or sono), gli uomini 2777 (2484). La quota femminile è del 40%: in Ticino (36%) e nei Grigioni (35%) è un po' inferiore. Anche il numero di liste nei cantoni con sistema proporzionale (tutti salvo UR, OW, NW, GL, AR, AI) è progredito ampiamente rispetto alle ultime elezioni, passando da 422 a 511. Si tratta del maggiore incremento dal 1971.

