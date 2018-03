Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 novembre 2014 13.57 05 novembre 2014 - 13:57

Undici tra bambini e adolescenti sono stati uccisi oggi in un bombardamento di mortaio su un sobborgo ribelle di Damasco, Al Qabun, secondo quanto riferisce l'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). Fonti degli oppositori citate dall'agenzia Afp affermano che è stata colpita una scuola.

