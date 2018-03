Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 settembre 2013 12.39 25 settembre 2013 - 12:39

Diciotto ribelli curdi del Pkk sono evasi oggi da un carcere di Bingol, nella Turchia sud-orientale, scavando una galleria sotto il penitenziario, riferisce la stampa di Ankara.

La polizia e la gendarmeria turche hanno lanciato una operazione su larga scala per cercare di ritrovarli. Secondo il ministro della giustizia Sadullah Ergin, 14 degli evasi erano in detenzione preventiva e 4 scontavano una condanna.

Il Pkk e il governo di Ankara sono impegnati da dicembre in trattative per una soluzione politica del conflitto del Kurdistan turco, che ha fatto più di 30mila morti in 30 anni.

