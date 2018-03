Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

MEISE - L'ipotesi di sanzionare i paesi indisciplinati sul debito con la sospensione del diritto di voto in Consiglio europeo, proposta inclusa nell'accordo di Deauville tra Merkel e Sarkozy, ha "molti paesi contrari". Lo ha affermato Jyrki Katainen, ministro delle finanze finlandese nonché vice presidente del Ppe, prima dell'inizio del vertice dei leader europei del Partito popolare.

"È questione molto delicata - dice - come abbiamo visto, molti paesi sono contrari quindi l'obiettivo primario è quello di definire il modo più facile e plausibile per istituire un meccanismo permanente di soluzione delle crisi senza cambiare i trattati". È possibile riuscirci? "Credo di si". È da escludere quindi l'ipotesi Merkel-Sarkozy? "Non vogliamo escluderlo a priori - risponde il ministro finlandese - almeno non prima di aver esaminato le opzioni per riuscirci senza cambiare i trattati. È però realistico lasciare aperta quest'ultima possibilita"'.

