UBS: è partito il totonomi per la successione di Ermotti

4 minuti

(Keystone-ATS) A quasi un anno dall’annuncio dell’acquisizione di Credit Suisse (CS) – era la domenica 19 marzo 2023 – UBS sta già pensando alla futura guida operativa che dovrà succedere a Sergio Ermotti.

Stando agli osservatori la probabilità che a vincere la gara sia un candidato interno è elevata.

Va chiarito innanzitutto che il ritorno del dirigente ticinese (già Ceo dal novembre 2011 all’ottobre 2020) sul ponte di comando il 5 aprile 2023 era previsto solo per un periodo di transizione. Lo stesso Ermotti aveva parlato di restare “almeno fino a quando il lavoro sarà finito”. In maggio il manager compirà 64 anni: nel 2026, data in cui secondo i piani dovrebbe essere completata l’integrazione di CS, avrà quindi 66 anni, sarà cioè in piena età AVS.

Non stupisce quindi che il totonomi sul successore sia ormai partito da tempo. I candidati considerati al momento più gettonati sono quasi esclusivamente interni a UBS: fra questi figurano Iqbal Khan, responsabile amministrazione patrimoniale globale, e Sabine Keller-Busse, presidente della direzione generale di UBS Svizzera. Si è parlato anche del capo dell’investment banking Rob Karofsky, del responsabile del comparto asset management Aleksandar Ivanovic e di Beatriz Martin Jimenez, che è fra l’altro responsabile dell’unità di liquidazione nel corso della riorganizzazione di CS: le chances di questo terzetto vengono però considerate limitate, almeno nella prospettiva attuale.

Il chiaro favorito, a detta degli esperti, appare il 48enne Iqbal Khan, che si dice abbia un buon rapporto con Ermotti. Proprio quest’ultimo lo aveva portato presso UBS nel 2019: in precedenza il manager figlio di una svizzera e di un pachistano era attivo per Credit Suisse. Inizialmente presso UBS aveva condiviso la gestione dell’attività di gestione patrimoniale globale con lo statunitense Tom Naratil: dal luglio 2022 è però diventato l’unico responsabile della divisione principale dell’istituto e appare quindi predestinato al posto di Ceo.

Buone possibilità vengono però attribuite anche a Sabine Keller-Busse: la 59enne con una diversificata carriera alle spalle – ha guidato un’impresa famigliare, ha lavorato per McKinsey, poi per Credit Suisse e dal 2010 per UBS – sarebbe la prima donna a dirigere una grande banca svizzera.

Sia Khan che Keller-Busse hanno il passaporto rosso, cosa che viene considerata un vantaggio: in passato vigeva infatti l’usanza secondo la quale la carica di Ceo o di presidente del consiglio di amministrazione (Cda) della più grande banca svizzera fosse detenuta da un cittadino elvetico. Questa regola è stata infranta per la prima volta con la nomina dell’olandese Ralph Hamers alla guida operativa, nel novembre 2020: l’allora presidente del Cda era infatti il tedesco Axel Weber. Dall’aprile del 2022 l’organo di sorveglianza è per contro guidato da Colm Kelleher, 66enne con passaporto britannico e irlandese. Da parte sua Hamers si è fatto da parte dopo l’acquisizione di CS per lasciare agire Ermotti.

Per quanto riguarda i papabili esterni alla successione del dirigente luganese, il nome più citato è quello dell’italiano Andrea Orcel, che dall’aprile 2021 è amministratore delegato dell’istituto italiano Unicredit ed è stato numero uno dell’investment banking di UBS dal 2014 al 2018. Secondo Inside Paradeplatz il 60enne sarebbe stato visto a Zurigo: il portale finanziario ipotizza che possa affiancare Ermotti come co-Ceo, per poi sostituirlo completamente.