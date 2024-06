UBS e Swisscom creano fondazione deep tech, obiettivo 50 miliardi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) UBS e Swisscom si muovono insieme per garantire che la Svizzera continui a svolgere un ruolo di primo piano a livello mondiale come nazione deep tech, cioè attiva nel campo delle innovazioni tecnologiche ad alta intensità di ricerca.

La banca e la società telecom hanno creato una fondazione che ha l’obiettivo di mobilitare 50 miliardi di franchi nei prossimi 10 anni, con la nascita di 100’000 posti di lavoro.

La Svizzera è campione mondiale dell’innovazione, dispone di un sistema educativo senza eguali e di eccellenti strutture di ricerca dove vengono sviluppate soluzioni tecnologiche per le sfide del nostro tempo: manca però il capitale di rischio necessario nei comparti ad alta intensità di ricerca, affermano UBS e Swisscom in un comunicato congiunto diffuso ieri sera.

A loro avviso le start-up hanno bisogno di un maggiore sostegno finanziario per l’ulteriore sviluppo e la crescita. Oggi nel settore in Svizzera vengono investiti 3 miliardi di franchi all’anno, mentre paesi leader nell’innovazione paragonabili alla Confederazione si impegnano di molto di più: la Svezia, ad esempio, mette sul tavolo 5 miliardi di franchi all’anno, Israele addirittura oltre 10 miliardi.

È qui che entra in gioco Deep Tech Nation Switerland Foundation: la nuova fondazione mira a posizionare la Svizzera a livello internazionale come la nazione numero uno per le innovazioni basate sulla deep tech che contribuiscono attivamente a questioni sociali come l’alimentazione, la protezione del clima, l’approvvigionamento energetico, la salute o l’istruzione.

“UBS vanta una lunga tradizione nella promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità in Svizzera”, afferma Sabine Keller-Busse, presidente dell’istituto nella Confederazione, citata nella nota. “Per noi è molto importante lavorare con Deep Tech Nation Switzerland Foundation, in modo da migliorare le condizioni quadro al fine di poter sostenere meglio il lancio sul mercato di tecnologie lungimiranti per affrontare le sfide sociali”.

“Le tecnologie innovative e l’imprenditorialità rafforzano la competitività della Svizzera”, le fa eco Christoph Aeschlimann, Ceo di Swisscom, con dichiarazioni a loro volta riportate nel documento per la stampa. “La fondazione è necessaria per trasformare idee ingegnose in soluzioni di successo con più capitale di rischio. Costruendo un ecosistema dinamico per start-up e scale-up che si concentrano su questioni sociali affrontiamo le sfide globali”, conclude il manager.