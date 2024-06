Ucraina: Harris e Sullivan al vertice in Svizzera per la pace

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La vicepresidente Kamala Harris parteciperà il 15 giugno al vertice per la pace in Ucraina che si terrà in Svizzera. Insieme a lei ci sarà il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan.

I due si recheranno alla conferenza per la pace sul Bürgenstock per ribadire “il sostegno all’Ucraina e chiedere a tutti i paesi partner di impegnarsi”, ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti. “La guerra potrebbe finire domani se Vladimir Putin lo volesse”, ha sottolineato il funzionario.