Ucraina: Zelensky, “aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse”

Keystone-SDA

"Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente." Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky.

(Keystone-ATS) “Spero che questa volta i russi non cerchino scuse”, ha aggiunto il presidente ucraino.

In precedenza il suo omologo americano Donald Trump, sulla sua rete sociale Truth, aveva scritto che “il presidente Putin non vuole avere un cessate il fuoco con l’Ucraina ma vuole vedersi giovedì in Turchia per negoziare una possibile fine di questo bagno di sangue. L’Ucraina dovrebbe accettare immediatamente”.

Egli ha sottolineato che accettando Kiev avrebbe modo di determinare “se un accordo è possibile. Se non lo è i leader europei e gli Stati Uniti sapranno come stanno le cose e potranno procedere. Inizio a dubitare che l’Ucraina farà un accordo un Putin, che è troppo impegnato a celebrare la vittoria della Seconda Guerra Mondiale, che non sarebbe stata vinta senza gli Stati Uniti”.