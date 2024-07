Un autobus finisce in un burrone in Perù, almeno 21 morti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Almeno 21 persone sono morte dopo che l’autobus partito dalla capitale peruviana Lima su cui viaggiavano è uscito di strada precipitando per oltre 200 metri in un burrone.

L’incidente si è verificato in una regione montuosa delle Ande nei pressi di Huancavelica, nel sud del Paese. Altre 20 persone sono rimaste ferite.

In un’intervista con Radio Rpp il direttore della sicurezza stradale nazionale, Jhonny Valderrama, ha riferito che l’incidente sarebbe stato causato da un errore umano. Sono in corso le operazioni per recuperare tutti i corpi rimasti incastrati tra le lamiere.

Gli incidenti sulle tortuose strade di montagna in Perù sono molto frequenti a causa della scarsa manutenzione, della segnaletica insufficiente e dell’eccesso di velocità. A maggio un episodio analogo sulla stressa strada – via Los Libertadores – era costato la vita a 17 passeggeri. Complessivamente nel 2023 3130 persone sono morte in Perù per incidenti stradali.