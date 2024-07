Una nuova strategia in materia di asilo in preparazione

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Svizzera introdurrà una nuova strategia in materia di asilo. All’elaborazione partecipano Confederazione, cantoni, città e comuni su incarico del consigliere federale Beat Jans e di due conferenze di direttori cantonali.

Dall’entrata in vigore della revisione della legge sull’asilo nel 2019, la ristrutturazione del sistema d’asilo ha dato complessivamente buoni risultati, ha dichiarato venerdì la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) in un comunicato. Tuttavia, il numero di domande d’asilo rimane elevato.

La strategia deve quindi essere rivista e, se necessario, modificata. In particolare, deve garantire che le procedure di asilo siano rapide ed eque e che le persone ricevano un alloggio e un’assistenza dignitosi.

“Sulla base delle esperienze fin qui maturate, un comitato per l’asilo ampiamente rappresentativo esaminerà la strategia applicata sinora ed eventualmente la adeguerà”, precisa un comunicato. Nella seduta odierna il comitato ha identificato sei settori d’intervento: procedura d’asilo, capacità di reagire alle fluttuazioni ed efficienza dei costi, promozione dell’accettazione, dell’integrazione sociale e della sicurezza, rimpatrio, politica migratoria europea e comunicazione. La strategia dovrebbe essere adottata a metà del 2025.

Il comitato per l’asilo è diretto da Christine Schraner Burgener, segretaria di Stato della migrazione, e Christoph Amstad, vicepresidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).

Il mandato di elaborare la nuova strategia conferito lo scorso 20 giugno dal consigliere federale Beat Jans e dalle presidenze della CDOS e della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.