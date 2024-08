Unicef, grave povertà alimentare in Somalia per 2 bambini su 3

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) In Somalia, 2 bambini su 3 soffrono di “grave povertà alimentare”.

Lo rivela un rapporto dell’Unicef, pubblicato sul sito, che aggiunge che il 50% dei bambini di età compresa tra i 6 e i 23 mesi ha grosse probabilità di soffrire di deperimento, una forma di malnutrizione potenzialmente letale.

“La povertà alimentare infantile è un problema serio in Somalia, aggravato dal ciclo di crisi e conflitti indotti dal clima – ha dichiarato Wafaa Saeed, rappresentante dell’Unicef in Somalia -, rende i bambini vulnerabili sia alla malnutrizione cronica che a quella grave. Insieme al governo e ad altri partner, dobbiamo fare di più per migliorare il sistema alimentare per i bambini e consentire alle famiglie di avere accesso ad un’ampia varietà di alimenti disponibili localmente, in particolare pesce, carne, frutta e verdura, che attualmente sono limitati nella loro dieta”.

Secondo le stime dell’Unicef, in Somalia almeno 4 milioni di persone si trovano in una situazione di crisi o di insicurezza alimentare d’emergenza e 1,7 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta, tra cui 430.000 che probabilmente saranno gravemente malnutriti nell’arco di quest’anno.