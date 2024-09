Usa: “nuovi aiuti militari per 250 milioni di dollari a Kiev”

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il capo della difesa statunitense Lloyd Austin ha annunciato dalla base aerea statunitense di Ramstein, in Germania dove è in corso la riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, nuovi aiuti militari per 250 milioni di dollari a Kiev.

“Sono lieto di annunciare che il presidente Joe Biden annuncerà oggi un ulteriore pacchetto di assistenza alla sicurezza per l’Ucraina di 250 milioni di dollari. Questo pacchetto fornirà maggiori capacità per soddisfare le esigenze in evoluzione dell’Ucraina”, ha detto il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, a un incontro in Germania dei sostenitori internazionali dell’Ucraina.

Presente sul posto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, giunto stamane alla base aerea, ha indicato lui stesso su Telegram.