USA: arrestato TikToker Khaby Lame, è stato espulso

Keystone-SDA

Il TikToker di maggiore successo al mondo, l'italo-sengealese Khaby Lame, è stato arrestato per qualche ora negli Stati Uniti per essere rimasto nel paese oltre la scadenza del suo visto.

(Keystone-ATS) Essendo residente in Italia, non è stato trattenuto dalle autorità per l’immigrazione ma solo espulso, e rischia però di non poter tornare in America per molto tempo, se non per sempre.

Tutto è partito da un post su X di Bo Loudon, un influencer e attivista di destra amico del figlio minore di Donald Trump, Barron. “Le autorità per l’immigrazione del presidente hanno appena arrestato Khaby Lame, un TikToker di estrema sinistra, che ho segnalato come immigrato illegale”, ha scritto Loudon sulla piattaforma di Elon Musk sostenendo che secondo il Dipartimento per la sicurezza interna il 25enne “sarebbe detenuto presso il centro di Henderson”. “Ho scoperto che era un clandestino, che continuava a restare negli Stati Uniti anche se il suo visto era scaduto ed evadeva le tasse. Nessuno è al di sopra della legge!”, ha attaccato Loudon.

In un altro post ha condiviso uno screenshot presumibilmente tratto dal sito dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’autorità per l’immigrazione, con un numero per identificare Lame e verificare il suo arresto. Tuttavia, né il codice né la ricerca anagrafica danno alcun risultato.

Dopo qualche ora è arrivata la conferma dell’ICE. “È stato fermato venerdì in Nevada per violazioni delle leggi sull’immigrazione”, si legge in una nota nella quale si precisa che all’influencer è stata data la possibilità di lasciare il paese ed è partito il giorno stesso, presumibilmente per tornare in Italia. Ed ecco perché il suo nome non risultava nel registro delle persone arrestate del Dipartimento per la sicurezza interna.

Alla luce di questo è probabile che le sue ultime storie, sia su TikTok che su Instagram, dove ha oltre 80 milioni di follower, siano state postate quando il giovane aveva già lasciato gli Stati Uniti o durante il suo viaggio di ritorno.

Secondo quanto riferito dalle autorità per l’immigrazione, Lame era arrivato negli Stati Uniti il 30 aprile con un visto ma è poi rimasto oltre i termini del permesso. Non è chiaro che tipo di “visa” avesse né se sia stata effettivamente la segnalazione dell’amico di Barron Trump a far scattare i controlli.

Sta di fatto che uno dei personaggi più famosi al mondo sulle reti sociali è stato fermato e arrestato dall’ICE. Cittadino italiano di origine senegalese, Khabane (questo il suo vero nome) ha raggiunto la fama internazionale durante la pandemia di Covid per i suoi video muti in cui ironizzava su altri contenuti dedicati a presunti trucchetti per semplificare la vita quotidiana.

La sua fama si è estesa oltre i social media: è stato inserito nella lista dei “30 Under 30” di “Forbes” e nella lista dei “40 Under 40” di “Fortune”, ha sfilato sul tappeto rosso del Met Gala 2025 ed è stato nominato ambasciatore di buona volontà dell’UNICEF all’inizio di quest’anno.