Usa: autorità chiedono etichetta su alcolici per rischi cancro

Keystone-SDA

Le bevande alcoliche dovrebbero riportare un'etichetta che avverta i consumatori dei rischi di cancro, sostiene il capo operativo della sanità statunitense Vivek Murthy in un comunicato odierno.

(Keystone-ATS) Secondo colui che viene designato chirurgo generale degli Stati Uniti (Surgeon General of the United States), gli alcolici aumentano il rischio di sviluppare, tra gli altri, tumori al seno, al colon, al fegato.

Murthy ha chiesto che le linee guida sui limiti di consumo di alcol vengano rivalutate in modo che le persone possano soppesare il rischio di cancro quando decidono se o quanto bere. Attualmente le messe in guardia riguardano difetti alla nascita e impedimenti durante l’uso di macchinari.

Il monito sta facendo crollare in borsa i titoli delle aziende del settore. “Il consumo di alcol è la terza causa prevenibile di cancro negli Stati Uniti, dopo il tabacco e l’obesità. Aumenta il rischio di almeno sette tipi di tumore”, ha indicato il chirurgo generale.

Il consumo di alcolici è responsabile di 100’000 casi di cancro negli Stati Uniti e di 20’000 decessi per tumore ogni anno, più dei 13’500 decessi per incidenti stradali associati all’alcol, ha riferito Murthy. “Il collegamento diretto tra consumo di alcol e rischio di tumore è ben consolidato per almeno sette tipi di cancro (inclusi quelli dell’esofago, della bocca, della gola e della laringe) indipendentemente dal tipo di alcol (ad esempio, birra, vino e liquori) consumato”, si legge nella nota.