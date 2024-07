Usa: mangia 51 hot dog in 10 minuti, è record per una donna

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un record è stato battuto al Nathan’s Hot Dog Eating Contest: per la prima volta una donna ha superato la soglia dei 50 hot dog mangiati in dieci minuti. La campionessa è Miki Sudo, 38 anni e originaria della Florida. Ha ingurgitato 51 panini in 10 dieci minuti.

Sudo ha vinto la gara che si svolge ogni anno il 4 luglio sul lungomare di Coney Island a New York. Ha vinto anche l’anno scorso dopo aver mangiato 39 hot dog e mezzo. Con l’ultima vittoria da record ha totalizzato dieci cinture rosa: “Sono felice – ha detto – di aver vinto ancora un altro anno”.

La divoratrice di hot dog, il cui padre è di origine giapponese, ha sconfitto 13 concorrenti. Ha battuto anche il suo compagno, l’ex bodybuilder Nicholas Wehry, che ha mangiato 46 hot dog in 10 minuti nella gara maschile.