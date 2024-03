Usa: Mike Pence a Fox, “non appoggerò Donald Trump”

(Keystone-ATS) L’ex vicepresidente Mike Pence non appoggerà Donald Trump per la presidenza.

“Quest’anno non appoggerò Donald Trump, non è una sorpresa”, ha detto l’ex vicepresidente in un’intervista a Fox, spiegando che la decisione di non dare l’endorsment al suo ex capo non dovrebbe essere una sorpresa. I rapporti fra Pence e Trump si sono spezzati dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio.

“Trump sta proponendo un’agenda che non riflette i valori conservatori su cui abbiamo governato quindi, in buona coscienza, non posso appoggiarlo”, ha detto Pence a Fox dicendosi “orgoglioso” di quanto fatto con l’amministrazione Trump.

Inanto, l’avvio del processo contro Donald Trump per i soldi alla pornostar Stormy Daniels, in calendario per il 25 marzo, è stato posticipato di 30 giorni. Lo riportano i media americani. La procura di New York aveva aperto a uno slittamento di 30 giorni per consentire al giudice di esaminare nuovi documenti emersi. I legali dell’ex presidente avevano chiesto uno slittamento fino al pronunciamento della Corte Suprema sull’immunità presidenziale.