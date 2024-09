USA: sparatoria in liceo in Georgia, 4 morti e 30 feriti

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Almeno quattro persone sono state uccise e quattro ferite in una sparatoria avvenuta in un liceo in Georgia, in una zona fuori Atlanta. Fonti citate dalla CNN parlano di 30 feriti.

Stando alle autorità un sospettato è in custodia dopo che gli studenti sono stati evacuati dalla Apalachee High School di Winder. Fonti delle forze dell’ordine hanno dichiarato alla CNN che il killer avrebbe 14 anni e non è chiaro se fosse uno studente del liceo.

Lo sceriffo della contea di Barrow, Jud Smith, ha avvertito che “potrebbero volerci giorni” per avere risposte sulla sparatoria. urante la prima conferenza stampa dopo l’incidente nel quale sono morte due persone e rimaste ferite ufficialmente 4, lo sceriffo non ha risposto alle domande dei media ai quali ha chiesto pazienza.

Il presidente Joe Biden ha affermato in una nota che “non possiamo più accettare le stragi negli Stati Uniti, non sono normali”. “Quando è troppo è troppo”, ha incalzato chiedendo al Congresso di agire e accusando i repubblicani di bloccare le leggi.