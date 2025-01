USA: Trump revoca lo stop alle bombe da 900 kg per Israele

Keystone-SDA

La Casa Bianca di Trump ha ordinato al Pentagono di revocare il blocco imposto dall'amministrazione Biden sulla fornitura di bombe da 2'000 libbre (900 kg circa) a Israele. Lo riferisce Axios citando tre funzionari israeliani.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo stop di Biden lo scorso maggio innescò una delle più grandi crisi nelle relazioni tra Stati Uniti e Israele durante i 15 mesi di guerra nella Striscia di Gaza.

Le fonti hanno detto che 1’800 bombe MK-84 che erano conservate negli arsenali americani saranno caricate su una nave e consegnate a Israele nei prossimi giorni.

Il governo di Tel Aviv è stato informato dal Pentagono ieri, ha detto un funzionario israeliano.

“Grazie, presidente Trump, per l’ennesima dimostrazione di leadership con il via libera alla cruciale spedizione di materiale di difesa a Israele”, ha affermato il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar su X, aggiungendo che la regione è più sicura quando “Israele ha ciò di cui ha bisogno per difendersi”.