USA: uragano Helene verso categoria 3, stato d’emergenza in Florida

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) L’uragano Helene acquista potenza: è salito a categoria 2 con venti superiori a 190 km/h e si sta muovendo verso la Florida dove potrebbe colpire in serata, nella notte in Svizzera, nella regione del Big Bend (nordovest) con una potenza di 3 o 4.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato in 61 delle 67 contee del Sunshine State e per diverse aree sono stati diramati anche ordini di evacuazione.

“L’occhio del ciclone sta venendo verso questa regione”, ha detto il governatore Ron DeSantis allertando i residenti che lungo la costa l’acqua potrebbe superare i sei metri e provocare allagamenti.

Per far fronte all’emergenza sono pronti ad entrare in azione 3’500 militari e centinaia di agenti. Sono inoltre a disposizione 550 generatori di corrente e 40 pompe per rimuovere l’acqua nelle zone a bassa quota.

Il maltempo sta interessando anche altri Stati americani, principalmente del sud, e circa 42 milioni di persone sono sotto allerta meteo per rischio di tornado dalla Virginia all’Alabama, al Tennessee e alla Georgia.

John si trasforma in uragano

Intanto il servizio meteorologico nazionale del Messico ha riferito che la tempesta tropicale John – che già lunedì aveva colpito le coste meridionali del paese con forza di categoria 3 – si è intensificata a sud dello Stato di Guerrero diventando un uragano di categoria 1 sulla scala Saffir-Simpson.

Per precauzione il ministero federale delle infrastrutture, delle comunicazioni e dei trasporti ha sospeso i voli in arrivo e partenza all’aeroporto internazionale di Acapulco.

Nelle prossime ore l’uragano provocherà piogge straordinarie negli Stati di Guerrero e Oaxaca, precipitazioni torrenziali nella parte occidentale dello Stato del Chiapas, intense in Michoacán, nel sud di Puebla e Veracruz, e molto forti a Città del Messico, Colima, Stato del Messico, Jalisco e Morelos.

Sono previsti venti con raffiche da 80 a 100 chilometri orari, onde da 3 a 5 metri e condizioni per la formazione di trombe marine sulle coste del Guerrero e Michoacán, nonché raffiche di vento da 50 a 70 km/h e onde da 2 a 4 m di altezza sulle coste di Colima, Jalisco e Oaxaca.