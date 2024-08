Usa 2024: Beyoncé ha donato 4 milioni alla campagna di Harris

(Keystone-ATS) Beyoncé sta con Kamala Harris. La cantante e imprenditrice ha donato quattro milioni di dollari a sostegno della campagna dell’attuale vice presidente degli Stati Uniti.

L’annuncio è stato fatto sui profili social media della star e condiviso anche da quello dell’aspirante candidata democratica alla presidenza.

Beyoncé, secondo alcuni media, donerà di più se vedrà la necessità e intende anche partecipare ad una imminente raccolta fondi. a favore di Kamala Harris. A farla scendere in campo, secondo una fonte, alcune persone a lei vicino che le hanno mostrato “Project 2025”, l’agenda estremista scritta da un think tank conservatore per una seconda presidenza Trump. “Pensa che la posta in gioco sia troppo alta e crede nella visione di Kamala per l’America”, ha riferito la fonte.