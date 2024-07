VD: cerimonia commemorativa a Prilly dopo crollo impalcatura

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Circa 300 persone hanno partecipato questa mattina a una cerimonia commemorativa a Prilly (VD), nei pressi del cantiere dove venerdì scorso è crollata un’impalcatura che ha provocato tre morti e otto feriti. Presenti numerosi lavoratori.

L’incidente è avvenuto venerdì mattina nel quartiere di Malley, nella parte occidentale di Losanna: un’impalcatura eretta sulla facciata di una torre in costruzione alta 60 metri è crollata.

Il sindaco di Prilly, Alain Gillièron, è intervenuto alla cerimonia tenutasi sul piazzale dell’Aréna Vaudoise, il vicino centro sportivo. “La torre Malley Phare avrebbe dovuto illuminarci (…) ma ha oscurato il nostro presente e ha portato dolore a molti di noi e a molti di voi”, ha detto.

Gillièron ha reso omaggio ai tre operai deceduti e ha augurato ai feriti una pronta guarigione. Si è rivolto ai colleghi delle vittime: “Nonostante l’infinita tristezza, vi auguriamo di avere il coraggio necessario per portare a termine il lavoro in memoria dei vostri tre amici. Avete tutto il nostro rispetto e molto di più”, ha detto.

Il sindaco di Prilly ha poi deposto una corona di fiori davanti alla facciata, ai cui piedi c’è ancora un mucchio di ferraglia. I municipali di Losanna Pierre-Antoine Hildbrand e David Payot hanno partecipato alla cerimonia.

Le cause dell’incidente non sono ancora note. Un procuratore della Divisione affari speciali ha nominato un esperto per far luce su questa tragedia.