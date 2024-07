VD: esplode bancomat, autori in fuga

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un bancomat è stato fatto saltare in aria la scorsa notte a Sainte-Croix, comune del canton Vaud. La deflagrazione ha provocato gravi danni all’apparecchio e a un edificio, mentre gli autori, tuttora ignoti, sono scappati.

L’esplosione si è verificata intorno alle 04.00, riporta in una nota la polizia vodese. Stando alle forze dell’ordine, non si sa per il momento a quanto ammonti il bottino.

Le ricerche dei colpevoli sono in corso. Come di consueto in situazioni simili, ovvero in cui viene usato dell’esplosivo, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è stato informato e guiderà l’indagine.