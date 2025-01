Versamenti BNS: 358 milioni a Zurigo, 80 milioni al Ticino

Keystone-SDA

La distribuzione dell'utile 2024 della BNS si tradurrà in una pioggia di denaro per i cantoni, che incasseranno complessivamente 2 miliardi.

(Keystone-ATS) Concretamente a beneficiarne maggiormente – la ripartizione è effettuata solo sulla base della popolazione residente: un tempo si teneva conto anche della forza finanziaria – sarà Zurigo, a cui andranno 358 milioni. Seguono Berna (238 milioni), Vaud (189), Argovia (162), San Gallo (119) e Ginevra (117).

Al Ticino andranno 80 milioni, emerge da una tabella pubblicata sul sito dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF). Come tutte le altre regioni, il cantone sudalpino non aveva ricevuto nulla nel 2022 e nel 2023 (entrambi esercizi in perdita per la BNS), ma negli anni precedenti gli importi erano stati assai superiori: 163 milioni nel 2021, 164 milioni nel 2020, 111 milioni nel 2019. Fra il 2014 e il 2018 il versamento era invece stato in media di 49 milioni.

I Grigioni possono da parte loro contare su 46 milioni: erano 92 nel 2021 e 93 nel 2020, i due anni in cui a Confederazione e cantoni era stato corrisposto l’importo massimo di 6 miliardi. In fondo alla graduatoria dei cantoni figura Appenzello Interno, a cui verranno corrisposti 4 milioni.