Virus della rabbia individuato in pipistrello del cantone Glarona

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Centro svizzero della rabbia ha individuato il virus della rabbia in un pipistrello trovato nel cantone di Glarona in settembre. Dal 1992 sono stati diagnosticati solo sette casi in Svizzera.

Il pipistrello della specie Murin di Daubenton è stato trovato a Mühlehorn, nel comune di Glarona Nord, ha comunicato oggi l’Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni, competente anche per il cantone di Glarona.

La Svizzera è considerata indenne da rabbia sia negli animali domestici che in quelli selvatici, prosegue il comunicato. Tuttavia, possono verificarsi casi isolati nei pipistrelli.

L’Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni ricorda di non toccare gli animali selvatici malati o che presentano comportamenti anomali. È necessario informare il guardiacaccia o la Fondazione per la protezione dei pipistrelli.

Secondo il Cantone, non c’è motivo di preoccuparsi per la popolazione. Se si viene morsi da un pipistrello, è necessario rivolgersi immediatamente a un medico.