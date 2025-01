Vive 120 giorni sott’acqua, record mondiale per un tedesco

Keystone-SDA

Un ingegnere aerospaziale tedesco ha festeggiato ieri il record mondiale stabilito per il periodo più lungo trascorso sott'acqua senza depressurizzazione: 120 giorni in una capsula sommersa al largo della costa di Panama.

2 minuti

(Keystone-ATS) Rudiger Koch, 59 anni, è emerso dalla sua casa di 30 metri quadrati sotto il mare alla presenza della giudice del Guinness World Records Susana Reyes, che ha confermato a Koch di aver battuto il record precedentemente detenuto dall’americano Joseph Dituri, che ha trascorso 100 giorni vivendo in un lodge sottomarino in una laguna della Florida.

“È stata una grande avventura e ora che è finita c’è quasi un senso di rammarico in realtà. Mi sono divertito molto durante il mio soggiorno qui”, ha detto Koch all’Afp dopo aver lasciato la capsula a 11 metri sotto il mare. “È meraviglioso quando le cose si calmano e fa buio e il mare è luminoso”, ha detto. “È impossibile da descrivere, devi sperimentarlo di persona”.

Per festeggiare, Koch ha brindato con champagne e fumato un sigaro prima di tuffarsi nel Mar dei Caraibi, dove una barca lo ha preso e portato sulla terraferma per una festa. La capsula di Koch aveva un letto, un bagno, una TV, un computer, Internet e anche una cyclette. Situata a circa 15 minuti di barca dalla costa settentrionale di Panama, era collegata a un’altra camera sospesa sopra la superficie del mare da un passaggio con una stretta scala a chiocciola, che forniva una via di discesa per cibo e visitatori, tra cui un medico. I pannelli solari in superficie fornivano elettricità, e c’era un generatore di riserva, ma nessuna doccia.

Koch ha spiegato che la sua speranza è quella di cambiare il modo in cui pensiamo alla vita umana e a dove possiamo stabilirci, anche in modo permanente. “Quello che stiamo cercando di fare qui è dimostrare che i mari sono in realtà un ambiente vitale per l’espansione umana”, aveva detto in un’intervista a metà del suo periodo sott’acqua. Ammiratore del capitano Nemo in “Ventimila leghe sotto i mari” di Jules Verne, Koch teneva una copia del classico di fantascienza del XIX secolo sul suo comodino sotto le onde.