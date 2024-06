Von der Leyen al G7, “serve un legame vantaggioso con l’Africa”

(Keystone-ATS) “L’Europa vuole un partenariato reciprocamente vantaggioso con l’Africa. La nostra sicurezza e prosperità sono interconnesse”. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un post su X a margine dei lavori del G7 a Borgo Egnazia.

“Il Global Gateway offre già investimenti di qualità, dando maggiore potere ai partner. Dobbiamo investire di più e in modo più intelligente, creando posti di lavoro e valore in Africa”, sottolinea von der Leyen postando una foto che la ritrae al tavolo con i leader del G7.

“La partnership for Global infrastructure and investment (Pgii), l’offerta di investimenti del G7, prevede 250 miliardi di dollari per l’Africa. Sono già stati erogati 33 miliardi di dollari per l’Africa meridionale e subsahariana”, ha ricordato von der Leyen rivolgendosi ai leader, ribadendo la necessità di “maggiori investimenti privati” per l’Africa” e sottolineando che “la prossima conferenza Ue-Egitto può aiutare a indicare la strada”.

“Il nostro partenariato con l’Africa è passato dall’aiuto allo sviluppo a un partenariato tra pari. Questo è stato il nostro approccio negli ultimi cinque vertici del G7. Anche Cina, Russia e Medio Oriente comprendono le opportunità dell’Africa” e “l’offerta del G7 deve essere migliore”, ha detto ancora la presidente dell’esecutivo Ue.

“L’Africa si sta rendendo sempre più conto del significato delle piccole implicazioni degli investimenti cinesi in tutto il continente. Il G7 fa le cose diversamente”, ha osservato, indicando che i Grandi della Terra offrono “veri investimenti sostenibili a lungo termine, investimenti locali e sostenibili, che creano posti di lavoro per il continente”.