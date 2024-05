VS: 2 alpinisti di Lecco travolti da valanga, morti

(Keystone-ATS) Due alpinisti sono morti stamani travolti da una valanga mentre stavano salendo lungo la parete nord del Pigne d’Arolla (VS), vetta che culmina a quasi 3800 metri, tra il Cervino (VS/I) e il Grand Combin (VS).

Lo ha comunicato questa sera la polizia cantonale vallesana, aggiungendo che una terza persona non è stata toccata dalla massa nevosa e ha potuto allertare i soccorsi.

L’incidente si è verificato verso le 7.30: i due escursionisti sono precipitati per quasi 800 metri. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, precisa la nota. Il terzo alpinista, non investito dalla valanga, è rimasto illeso.

Non si conoscono le ragioni che hanno causato la slavina. Il ministero pubblico ha avviato un’inchiesta. L’identificazione formale delle vittime è in corso, indica ancora il comunicato.

Secondo l’agenzia di stampa italiana Ansa, le vittime, note nell’ambiente degli sport di montagna lombardo, sono due scialpinisti della provincia di Lecco di 30 e 50 anni: uno – sempre secondo Ansa – lavorava come amministrativo del Soccorso Alpino, mentre l’altro era l’anima del gruppo alpinistico Asen Park. Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha espresso il cordoglio della città e ha ricordato come entrambi fossero “molto stimati, conosciuti e benvoluti”.