VS: dozzina di funamboli su fune tra le due colline di Sion

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Una dozzina di funamboli si sono cimentati oggi in acrobazie aeree su una cinghia in tessuto lunga 350 metri tesa tra le due colline che sovrastano Sion, sospesa a un’altezza di 100 metri.

“Ogni atleta ha avuto un’ora di tempo per completare un percorso di andata e ritorno tra il Castello di Tourbillon e la Basilica di Valère”, ha dichiarato a Keystone-ATS una portavoce dell’evento chiamato Gravit’High. Tra i partecipanti anche l’estone Jaan Roose, che ha appena battuto il record mondiale per la più lunga traversata in highline (3,6 km) in Italia.

Le performance saranno proiettate in diretta su uno schermo gigante allestito poco più in basso, sulla piazza Maurice-Zermatten. La traversata finale è prevista tra le 21.00 e le 22.00.