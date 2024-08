VS: due morti dopo una caduta di mille metri sul Cervino

(Keystone-ATS) Due alpinisti sono morti in un incidente sul Cervino dopo una caduta di oltre mille metri. La disgrazia è avvenuta due giorni fa, ma la polizia ne ha riferito soltanto oggi.

I due alpinisti avevano lasciato il rifugio Hörnli di Zermatt (VS) al mattino presto. Volevano scalare il Cervino attraverso la cresta dell’Hörnli. Visto che non sono tornati al punto di partenza come previsto dopo la loro escursione, terze persone hanno allertato Air Zermatt tramite l’organizzazione di soccorso del Canton Vallese.

Durante un volo di ricognizione, i servizi di emergenza sono riusciti a localizzare i corpi senza vita dei due alpinisti. L’identificazione formale delle vittime è attualmente in corso, hanno precisato ancora le forze dell’ordine.

Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause esatte dell’incidente, in collaborazione con la polizia cantonale vallesana.