VS: evacuato villaggio di Blatten, franano 100’000 m3 di detriti

Keystone-SDA

Stamane 300 residenti sono stati sfollati dal villaggio vallesano di Blatten, nella Lötschental, a causa del forte rischio di smottamenti da una delle montagne che lo sovrastano.

(Keystone-ATS) Poco dopo mezzogiorno si sono staccati 100’000 m3 di detriti. Le autorità si aspettano frane ancora più consistenti a breve termine.

L’evacuazione – scattata in seguito a un annuncio dell’app Alertswiss – ha interessato un centinaio di edifici, ha precisato all’agenzia Keystone-ATS Matthisa Ebener, a nome dello Stato maggiore di condotta regionale. Gli sfollati sono stati ospitati da privati nel vicino villaggio di Wiler.

“Cinque giorni fa, nessuno a Blatten e nella Lötschental avrebbe immaginato questa situazione. Speriamo di poter tornare a casa il prima possibile”, ha spiegato in conferenza stampa oggi pomeriggio il sindaco del comune, Mathias Bellwald. Tutti hanno potuto essere allontanati, ha aggiunto.

Interpellati dal Walliser Bote, diversi abitanti hanno detto di “aspettare l’ineluttabile, non sapendo come troveranno il loro villaggio dopo la frana”. Alcuni hanno addirittura affermato di temere di non poter più vivere lì, o di non potervi far ritorno.

Per quanto riguarda i turisti, sono stati tutti ricollocati sabato dopo una prima parziale evacuazione di Blatten. La strada è ufficialmente chiusa, anche se sono previste eccezioni a seconda del caso.

2-5 mio di m3 di detriti

Ebener ha sottolineato che il rischio di una frana, che minaccia il comune da diversi giorni, continua ad essere molto alto. Si osservano ancora crepe e il pericolo di uno smottamento sotto il Bietschhorn è “imminente”.

Secondo Alban Brigger, ingegnere del servizio cantonale per i rischi naturali, tra i 2 e i 5 milioni di m3 di detriti potrebbero scendere a valle in direzione di Blatten. È quanto emerge da nuovi calcoli resi noti oggi. Secondo gli esperti, da venerdì ne sarebbero già caduti circa 200’000 m3.

Secondo le ultime misurazioni, “è solo questione di ore, non di giorni, prima che si verifichi una frana di grandi dimensioni. Se esiste uno scenario ideale in queste situazioni, è che si verifichino solo incidenti minori”, si è augurato Brigger.

Situazione tesa da giorni

Blatten era già stato parzialmente evacuato sabato sera: 92 residenti e 16 turisti avevano dovuto lasciare le loro case. Una frana staccatasi nella regione del Kleines Nesthorn, che ha spazzato via anche una piccola parte del ghiacciaio del Birch, aveva causato una colata di detriti delle dimensioni di una piccola valanga.

Lo stato maggiore aveva avvertito che la situazione stava diventando sempre più dinamica. In breve tempo erano stati osservati cedimenti profondi diversi metri e si erano aperte grandi crepe.

Il ghiacciaio del Birch è sotto sorveglianza dagli anni ’90. Le autorità comunali ritengono che l’imminente scioglimento della neve ad altitudini superiori ai 2500 metri possa essere la causa dell’attuale situazione di pericolo.