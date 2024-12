VS: guasto, passeggeri cabinovia Veysonnaz salvati in elicottero

Keystone-SDA

I passeggeri di una cabinovia di Veysonnaz, in Vallese, sono stati tratti in salvo oggi pomeriggio con elicotteri, dopo che il mezzo si era fermato a causa di un guasto.

(Keystone-ATS) Contattato da Keystone-ATS, Nicolas Pillet, portavoce della società che gestisce l’impianto di risalita (NVRM),ha precisato che in nessun momento la sicurezza dei passeggeri è stata messa in pericolo. La decisione di prelevarli con elicotteri è stata presa per non farli aspettare troppo a lungo, ha aggiunto.

Sono alcune decine le persone interessate dalla misura. “Saranno contattate personalmente per ringraziarle della loro pazienza”, ha aggiunto Pillet. Agli altri visitatori del comprensorio sciistico è stato chiesto di utilizzare temporaneamente l’altra cabinovia di Veysonnaz e sono state predisposte delle navette.

Attualmente stiamo lavorando per risolvere il problema in modo da poter tornare in servizio il più rapidamente possibile. Speriamo di poter aprire normalmente l’impianto domattina grazie al lavoro svolto dalle nostre squadre, ha concluso.

Ad essersi bloccata è la cabinovia Veysonnaz-Thyon, che dà accesso alla pista denominata Ours. Dispone di cabine da otto posti e raggiunge un’altitudine di 2121 metri, rendendola una porta d’accesso al comprensorio sciistico delle 4 Vallées.