VS: incidente elicottero, morti pilota, guida e un turista

(Keystone-ATS) Il pilota, la guida alpina e un turista che praticava l’eliski sono morti nell’incidente di elicottero avvenuto ieri sul Petit-Combin, nel Basso Vallese. Lo ha annunciato il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) all’agenzia di stampa Keystone-ATS.

Non appena sarà completata l’identificazione formale di tutte e tre le vittime, L’MPC annuncerà anche la loro nazionalità ed età. L’MPC è responsabile del perseguimento degli incidenti aerei. Non ci sono nuove informazioni sulle cause e sull’esatta dinamica dell’incidente.

È in corso un’indagine da parte del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). L’apparecchio, di tipo B3, è precipitato poco prima delle 9.30 sul luogo di atterraggio in montagna Petit Combin durante un trasporto per la pratica di eliski. Dopo aver raggiunto la cima di questa montagna, a 3668 metri di altitudine, il velivolo è scivolato lungo il pendio esposto a nord per un motivo che l’inchiesta dovrà stabilire. L’elicottero trasportava sei persone: tre persone sono morte nell’incidente e altre tre sono rimaste gravemente ferite e trasportate in ospedale.