VS: revocata allerta per il maltempo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il Vallese ha revocato stamane l’allerta e lo stato di “situazione speciale” in vigore da venerdì sera a causa della piena del Rodano e di molti altri fiumi. La maggior parte degli sfollati ha potuto tornare a casa.

“La situazione si sta stabilizzando e le acque continuano a ritirarsi”, ha dichiarato oggi l’Organo cantonale di condotta (OCC). I volumi dei corsi d’acqua continuano però ad essere elevati e le inondazioni hanno indebolito gli argini. Potrebbero quindi verificarsi frane a livello locale, ha messo in guardia l’OCC, invitando la popolazione a prestare attenzione nei prossimi giorni e a evitare di avvicinarsi ai letti dei fiumi.

Nei giorni scorsi diverse esondazioni e colate detritiche si sono verificate lungo i fiumi delle valli laterali, ad esempio nelle regioni di Zermatt, nella Val d’Anniviers e ad Evolène. “I lavori di ripristino delle infrastrutture e della rete stradale sono in corso”, ha precisato l’OCC.

Contattati oggi, i responsabili delle zone particolarmente colpite si sono detti sollevati dal fatto che non ci siano state perdite di vite umane. Hanno però sottolineato che i danni sono stati significativi.

“Al momento la situazione è catastrofica”, ha per esempio affermato a Keystone-ATS David Melly, sindaco di Anniviers, aggiungendo che una decina di mezzi si trovano attualmente nel fiume Navizance per metterlo in sicurezza. Sono stati distrutti argini, tubature e strade. A Evolène, nella Val d’Hérens, è invece straripato il fiume Borgne.

Da ieri sera sera Zermatt non è più isolata. I treni sono di nuovo in funzione tra Täsch e la località altovallesana. Tra Visp e Täsch, il fiume Vispa ha però avuto un notevole impatto sulla linea. Sulla tratta circolano autobus sostitutivi. “A causa della capacità limitata del traffico sostitutivo, i tempi di attesa potrebbero ora essere più lunghi a Täsch e Visp”, ha spiegato oggi la Matterhorn Gotthard Bahn su X.

La situazione è tornata alla normalità anche nella regione vodese dello Chablais. Nel cantone non sono stati segnalati danni materiali o umani. Grandi quantità di legname vengono estratte dalla foce del Rodano nel Lemano, secondo quanto indicato dall’unità di crisi vodese.