VS: tre morti dopo spari a Vétroz

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) È di tre morti il bilancio di un fatto di sangue avvenuto stamane a Vétroz, in Vallese.

Un 55enne ha aperto il fuoco in un appartamento situato nell’edificio postale, uccidendo due coetanei, una donna e un uomo, presumibilmente la sua ex e il suo nuovo compagno. Si è in seguito tolto la vita a casa propria.

L’allerta, in seguito a una serie di spari, è stata ricevuta dalla centrale d’allarme alle 6.53, ha dichiarato in conferenza stampa a Sion il comandante della polizia vallesana Christian Varone. È stato così dispiegato un grande dispositivo di polizia.

Le prime pattuglie sono arrivate rapidamente e hanno isolato l’area intorno all’edificio postale con il supporto della polizia comunale di Vétroz. Intorno alle 8.40 i servizi di emergenza hanno trovato le due vittime e messo in sicurezza la scena del crimine.

Sul posto era presente anche l’unità di intervento speciale, come di consueto in caso di sparatoria, ha spiegato Varone. Poco dopo il ritrovamento dei corpi, la polizia ha isolato l’area intorno all’abitazione del presunto colpevole. Alle 10.00 gli agenti sono entrati nella suo appartamento e lo hanno trovato morto.

Aveva 55 anni e risiedeva nel comune, così come la donna. L’altro uomo, ucciso a colpi di pistola, viveva invece nel canton Vaud. Stando al sito del Blick, il presunto autore e la donna stavano divorziando, dopo 20 anni di matrimonio. La terza vittima sarebbe il nuovo compagno di quest’ultima.

Varone ha spiegato il sospetto autore del delitto aveva richiesto un porto d’armi, che gli era stato concesso. L’arma usata oggi non era però registrata a suo nome. Le indagini dovranno chiarirne la provenienza.

Il ministero pubblico ha aperto un fascicolo per assassinio. L’indagine segue diverse strade. Si stanno svolgendo gli interrogatori dei testimoni e le indagini forensi.

Olivier Cottagnoud, sindaco di Vétroz, ha espresso il suo sconcerto, tanto più che la defunta era dipendente del comune. I due morti del villaggio erano “figli della comunità”, integrati e coinvolti nella vita comunitaria, ha aggiunto davanti ai media.