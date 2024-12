VS: valanga a Les Crosets; nessun sciatore trovato fuori pista

Keystone-SDA

Una valanga si è staccata intorno alle 12.20 di oggi in un settore situato fuori dalle piste nella stazione di Les Crosets, nel comune di Val-d'Illiez (VS) senza mietere vittime.

1 minuto

(Keystone-ATS) Elicotteri e una colonna di soccorso con cani hanno cercato per ore eventuali sciatori sotto la coltre nevosa. Le ricerche – in questa zona che fa parte del comprensorio sciistico delle Portes du Soleil, a cavallo tra Francia e Svizzera – sono poi state interrotte alle 16.30. Non è stato trovato nessuno.

“Non abbiamo neppure ricevuto alcuna denuncia di scomparsa”, ha dichiarato la portavoce della polizia vallesana Cynthia Zermatten alla fine della giornata.

Le recenti abbondanti nevicate sulle Alpi hanno aumentato il rischio di valanghe. Il grado di pericolo è “forte”, cioè 4 su una scala di 5, su entrambi i versanti lungo la valle del Rodano, a partire dalla regione dello Chablais, secondo il bollettino dell’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos (GR).