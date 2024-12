Vucic, ‘finché sarò presidente la Serbia non riconoscerà Kosovo’

Keystone-SDA

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto oggi che, fino a quando sarà lui il presidente, la Serbia non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo e resterà militarmente neutrale.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Non riconosceremo il Kosovo, non entreremo nella Nato. Fino a quando sarò presidente la Serbia non riconoscerà l’indipendenza del Kosovo e resterà un Paese militarmente neutrale. E sarò presidente ancora per almeno due anni e alcuni mesi”, ha detto Vucic conversando con i giornalisti oggi a Zurigo, dove è intervenuto a una conferenza organizzata dal settimanale Weltwoche.

Al presidente era stato chiesto di commentare un presunto non paper pubblicato dal portale bosniaco Slobodna Bosna, secondo il quale vi sarebbe una proposta per tenere entro l’autunno 2025 una conferenza organizzata da Ue, Usa, Gran Bretagna e Nato nella quale Serbia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Montenegro si impegnerebbero su una serie di accordi, tra i quali vi sarebbe anche il reciproco riconoscimento tra Serbia e Kosovo e la candidatura comune per l’adesione alla Nato.