WEF: è il giorno di Donald Trump

Ci sarà Donald Trump sotto i riflettori oggi al Forum economico mondiale (WEF), in corso di svolgimento a Davos (GR). Il presidente, appena tornato alla Casa Bianca, interverrà virtualmente tramite videoconferenza.

(Keystone-ATS) Secondo il programma ufficiale, Trump parlerà alle 17.00. Dopo un discorso, è previsto uno scambio di battute con il fondatore del WEF Klaus Schwab e il CEO Børge Brende.

Il tycoon si è ufficialmente insediato per il suo secondo mandato a Pennsylvania Avenue lunedì. Durante i suoi primi quattro anni nello Studio Ovale si era recato due volte all’evento che si tiene nella località di montagna grigionese.

Trump non sarà l’unico big della politica mondiale a intrattenere il WEF nella giornata odierna. A Davos si vedrà infatti il presidente argentino Javier Milei, noto per le sue politiche ultra-liberali. Per il leader di Buenos Aires si tratta della seconda trasferta di fila, dopo quella di dodici mesi fa, nelle Alpi elvetiche.

Per quanto riguarda la Svizzera, in agenda c’è la firma di un accordo di libero scambio fra i Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – formata, oltre che da Berna, da Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e la Thailandia.

I relativi negoziati si erano già conclusi il 29 novembre. L’intesa consentirà alle imprese svizzere di accedere più facilmente a un “mercato strategico con un elevato potenziale”, aveva messo in risalto Guy Parmelin in quell’occasione. Lo stesso consigliere federale vodese farà il punto della situazione davanti ai media nel tardo pomeriggio.

Oggi a Davos sarà impegnata pure la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, che all’ora di pranzo terrà una conferenza stampa per stilare un bilancio degli scambi avuti nel corso del WEF. La sangallese, in questi giorni, ha incontrato tra gli altri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il vicepremier cinese Ding Xuexiang.