Wohlen (AG): 40enne uccide il vicino e ferisce la figlia

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un polacco di 39 anni è stato ucciso con un colpo di pistola stamattina a Wohlen (AG). Sua figlia di 7 anni è stata ferita. Il presunto omicida, un 40enne svizzero che vive nello stesso condominio della vittima, è stato arrestato, indica la polizia argoviese.

In una nota, la polizia precisa che la vittima è stata trovata nella tromba delle scale. Le forze dell’ordine partono dal presupposto che si sia trattato di un omicidio. Da parte sua, la bambina, che è stata ricoverata in ospedale, “non è più in pericolo di morte”.

Sul portale online “blick.ch”, il portavoce della polizia cantonale argoviese ha dichiarato che la sparatoria è avvenuta in un appartamento e non in uno spazio pubblico. Non c’è stato alcun pericolo per la popolazione. Polizia e Ministero pubblico hanno avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.