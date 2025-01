Yoon ai sostenitori, “combatterò fino alla fine”

Il presidente deposto della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha promesso che combatterà "fino alla fine", dopo che gli investigatori hanno detto che avrebbero presto eseguito un mandato di arresto.

(Keystone-ATS) “La Repubblica di Corea è attualmente in pericolo a causa di forze interne ed esterne che minacciano la sua sovranità e delle attività di elementi antistatali. Prometto di combattere al vostro fianco fino alla fine per proteggere questa nazione”, si legge in una dichiarazione distribuita ai sostenitori accampati davanti alla sua residenza.