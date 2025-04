Zelensky conta anche sul sostegno del Sudafrica per la pace

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky è atterrato a Pretoria all'alba, ma ha annunciato che avrebbe abbreviato la visita di lavoro in Sudafrica a seguito degli attacchi missilistici su Kiev, della scorsa notte.

(Keystone-ATS) Zelensky ha ribadito al presidente sudafricano Matamela Cyril Ramaphosa – che detiene la presidenza del G20 nel 2025 la necessità di intensificare gli sforzi diplomatici a livello globale. “Gli attacchi devono essere fermati immediatamente e senza condizioni. Contiamo anche sul sostegno nelle questioni umanitarie, nel ritorno dei nostri prigionieri e dei bambini ucraini rapiti dalla Russia”, ha aggiunto.

A conclusione dei brevissimi colloqui, già rinviati più volte da Zelensky, il presidente sudafricano ha riconosciuto tra le altre cose “i significativi passi avanti compiuti dall’Ucraina, e in particolare gli sforzi del presidente Zelensky, per espandere le relazioni con il continente africano” e ha ringraziato della continua fornitura di grano in Africa occidentale e orientale.

“Il Sudafrica è profondamente preoccupato per il perdurare del conflitto in Ucraina, per la morte dei civili, per i danni alle infrastrutture critiche e per il deterioramento della situazione umanitaria. Il Sudafrica ritiene che l’unica via per la pace sia la diplomazia, il dialogo inclusivo e l’impegno a rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite.” ha sottolineato Ramaphosa.