Zelensky negli Usa, visita fabbrica munizioni

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, negli Stati Uniti per presentare a Joe Biden il suo “piano per la vittoria” e per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, visiterà in Pennsylvania una fabbrica di munizioni.

Lo scrive la stampa americana, secondo cui Zelensky dovrebbe recarsi in giornata allo Scranton Army Ammunition Plant, dove vengono prodotti i proiettili da 155 mm da artiglieria necessari a Kiev.