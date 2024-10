ZH: donna uccisa a Bülach, presunto colpevole in fuga

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Questo pomeriggio a Bülach (ZH) un uomo ha ucciso una 29enne afghana. Il presunto colpevole, un 47enne afghano, si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato dalla polizia.

La polizia cantonale di Zurigo ha confermato a Keystone-ATS la veridicità delle notizie apparse su diversi media svizzerotedeschi riguardo al delitto.

Poco prima delle 15.00 la polizia è stata allertata della presenza di una donna che giaceva al suolo con gravi ferite d’arma da taglio di fronte a una casa in un quartiere residenziale di Bülach (ZH). Immediatamente giunti sul posto, i servizi di emergenza hanno prestato i primi soccorsi. Il medico d’urgenza ha potuto solo constatare il decesso della donna.

L’uomo in serata era ancora in fuga. La polizia cantonale ha annunciato in una nota serale che sono in corso indagini. Gli esperti della scientifica si sono recati sul luogo del delitto.