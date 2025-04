Zoo Zurigo: nato piccolo di elefante asiatico

Keystone-SDA

Invece di un coniglietto di cioccolato, questa Pasqua ha portato allo zoo di Zurigo un'altra sorpresa: l'elefantessa Farha, 19 anni, ha infatti partorito ieri senza complicazioni un elefantino. Il padre, Thai, ha vent'anni.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando alla struttura, il “cucciolo” – un maschio – è già in piedi e si nutre, ciò che rappresenta un buon segno. Questa nascita è una buona notizia per gli elefanti asiatici, specie in pericolo di estinzione in natura. Questo è già il quarto parto per Farha, figlia dell’elefante maschio Maxi, morto circa quattro anni e mezzo fa all’età di 50 anni.

Il nome del cucciolo di elefante sarà probabilmente annunciato mercoledì e scelto dal team di cura degli elefanti, stando alla nota dello zoo.

Appena nata, Farha ha assunto il suo nuovo ruolo di madre e si è subito preso cura del piccolo, ha sottolineato lo zoo, precisando però che le prime settimane di vita di un cucciolo di elefante sono sempre le più delicate. L’ultimo parto riuscito di un elefante nella struttura zurighese risale infatti a cinque anni fa.

Gli elefanti dello zoo di Zurigo sono tenuti in contatto protetto, il che significa che gli animali vivono in una struttura sociale propria e che qualsiasi contatto tra uomini e animali avviene sempre attraverso una barriera.

Come accennato, l’elefante asiatico è una specie ad alto rischio di estinzione: si stima che al mondo siano rimasti solo 50 mila animali allo stato selvatico e la tendenza è in diminuzione.

Dal 2009, lo zoo di Zurigo è impegnato nella conservazione e nella protezione dei pachidermi attraverso il progetto di conservazione in Thailandia. In collaborazione con la Wildlife Conservation Society (WCS) Thailandia, lo zoo sta rendendo possibile il prezioso lavoro dei ranger nel Parco Nazionale Kaeng Krachan, che si estende per circa 3000 chilometri quadrati.

Allo stesso tempo, l’obiettivo è quello di mantenere una popolazione stabile nella riserva come parte del programma europeo di riproduzione per la conservazione, al quale partecipa anche lo zoo zurighese. Poiché gli elefanti hanno un periodo di gestazione di quasi due anni, le nascite sono rare rispetto ad altre specie animali. La popolazione cresce quindi solo lentamente.