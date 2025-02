Zuffa a Palazzo, deputati UDC Aeschi e Graber mantengono immunità

Keystone-SDA

L'immunità dei deputati dell'UDC Thomas Aeschi (ZG) e Michael Graber (VS) non sarà soppressa dopo la zuffa dello scorso giugno a Palazzo federale durante la visita del presidente del parlamento ucraino.

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S). La decisione è definitiva.

Alla stessa conclusione era infatti giunta anche la Commissione dell’immunità del Consiglio nazionale (CdI-N) un paio di settimane fa. Il 12 giugno 2024, Aeschi e Graber avevano provato a utilizzare la scala principale dell’edificio nel corso della visita di Ruslan Stefanchuk, contravvenendo alle istruzioni degli assistenti di sicurezza. Quando questi ultimi li hanno fermati, è sorta una disputa che è culminata nell’uso della forza fisica e in uno scontro verbale.

Per i due, grazie alla conservazione dell’immunità, non ci saranno però conseguenze legali. Secondo il presidente della CAG-S Daniel Jositsch (PS/ZH), apparso davanti ai media a Berna per comunicare il risultato della discussione, nel caso di Aeschi la decisione è stata presa per 11 voti a 1, in quello di Graber per 9 a 3.