Zurich Insurance: premi in aumento nel primo trimestre

Keystone-SDA

Zurich Insurance ha visto crescere i propri premi nel primo trimestre dell'anno, sia nel settore danni che nel comparto vita. Lo ha annunciato oggi la stessa compagnia assicurativa.

(Keystone-ATS) Nell’assicurazione danni, i premi lordi sono aumentati del 5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 13,32 miliardi di dollari (l’equivalente di circa 11 miliardi di franchi), grazie soprattutto a un incremento del 4% delle tariffe. Il risultato è stato superiore alle previsioni degli analisti interpellati da AWP. Nel ramo vita, i premi sono aumentati del 18% a 9,36 miliardi di dollari, stando ai dati diffusi stamane.

Lo scorso novembre, Zurich Insurance ha fissato nuovi obiettivi per gli anni dal 2025 al 2027. In questo periodo, l’utile per azione dovrebbe aumentare in media di oltre il 9% all’anno e il rendimento dei fondi propri sul risultato operativo dovrebbe raggiungere almeno il 23%. Nel 2024, il rendimento ha superato questo obiettivo, raggiungendo il 24,7%.

Zurich Insurance intende proseguire la sua crescita, in particolare nelle attività aziendali. Il Gruppo ha inoltre promesso di continuare a pagare dividendi elevati. Per finanziare questo progetto, è prevista la generazione di un flusso di cassa cumulativo di oltre 19 miliardi di dollari in tre anni.

Zurich Insurance Group – questa l’attuale ragione sociale completa – è stato fondato nel 1872: allora si chiamava Versicherungs-Verein ed era una compagnia di riassicurazione. Tre anni più tardi si lanciò nel comparto infortuni, che in seguito rimase uno dei suoi settori di attività principali. Seguì poi l’offerta di tutta una serie di altre polizze assicurative. Oggi l’impresa – che ha giocoforza sede a Zurigo – impiega circa 60’000 dipendenti in tutto il mondo.