Zurigo: giovani in Maserati in fuga dalla polizia, ma non a lungo

1 minuto (Keystone-ATS) Due giovani di 19 e 16 anni a bordo di una Maserati sono fuggiti da un controllo di polizia questa mattina a Zurigo e dopo aver percorso ad alta velocità la sopraelevata dell’Hardbrücke hanno finito la corsa contro un’altra auto e hanno urtato una ciclista. Durante la fuga, il conducente della Maserati ha commesso numerose infrazioni e solo per fortuna nessuno è rimasto ferito, scrive in una nota la polizia cittadina. L’inseguimento è avvenuto poco dopo le 8 del mattino, quando una pattuglia ha provato a fermare la Maserati per un controllo all’altezza della Bucheggplatz. Visti gli agenti, il conducente ha immediatamente accelerato e nonostante l’auto della polizia che lo inseguiva con i lampeggianti blu e la sirena accesi ha percorso tutta la strada sopraelevata ad alta velocità. Alla fine della Hardbrücke si è schiantato contro un’altra auto ferma a un semaforo e ha urtato una ciclista. La donna è rimasta fortunatamente illesa. Il conducente e il passeggero sono poi fuggiti a piedi, ma la polizia è riuscita a fermarli nella vicina Hardplatz. I due giovani, entrambi cittadini svizzeri, sono stati consegnati al Ministero pubblico e rispettivamente alla magistratura dei minorenni.