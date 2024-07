Zurigo: motociclista 43enne muore sulla Hardbrücke

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un motociclista di 43 anni ha perso la vita questa mattina presto in un incidente sulla Hardbrücke, la strada sopraelevata che a Zurigo sovrasta il fiume Limmat e i binari della stazione.

Il centauro si è scontrato frontalmente con una vettura finita sulla corsia di contromano in seguito a una collisione con un camion. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.45 direttamente sotto le finestre della redazione del portale d’informazione Watson, che per primo ne ha riferito con tanto di foto.

Stando a una nota della polizia cittadina, il camion guidato da un 42enne si è immesso sulla strada sopraelevata da una rampa ed ha urtato una vettura che è finita sulla corsia opposta dove stava per sopraggiungere il motociclista. Quest’ultimo procedeva correttamente e non ha potuto far nulla per evitare lo scontro.

Il 43enne è deceduto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione. Illesi il conducente del camion e il 37enne alla guida della vettura.